48 классов ушли на дистант из-за COVID-19 в Волгограде и области

Школьники учатся в дистанционном формате. Фото: Мария ЛЕНЦ

На 10 ноября 2021 в школах Волгоградской области из-за карантина по COVID-19 закрыли 48 классов. Школьники продолжают обучение в дистанционном формате, сообщили в региональном комитете образования, науки и молодежной политики.

- На временное дистанционное обучение в настоящий момент переведены 48 классов по COVID-19, по ОРВИ — классы, переведенные на дистанционное обучение, отсутствуют, - отмечают в облкомобразования.

В регионе совместно с Роспотребнадзором отработали алгоритм действий на случай массового заболевания детей. Когда в классе появляется хотя бы один заболевший COVID-19, то на карантин отправляется весь класс или группа вуза, ссуза. Если речь идет о заболевании ОРВИ, то карантин вводят при заболевании 20% и более учащихся или студентов.