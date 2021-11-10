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Общество10 ноября 2021 11:33

В Волгограде пошел первый снег

Пока снежинки тают на лету
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Первый снег сразу тает.

Первый снег сразу тает.

Фото: Эдуард Пальгунов

Первый снег в Волгоградской области обещали 10 ноября и он не заставил себя ждать. Жители рабочего поселка Городище уже с раннего утра в среду наблюдали падающие с неба снежинки. Чуть позже пошел снег и в Волгограде. По традиции, первый снег тает, едва коснувшись земли. По прогнозу погоды от Волгоградского ЦГМС, днем в областном центре будет плюсовая температура и существенных осадков не ожидается. Так что настоящего снега волгоградцы пока не увидят.

В ночь на 11 ноября в Волгограде похолодает до 4 – 6 градусов мороза, по области местами будет до -11 градусов. Но вместо снега жителей региона ожидают туман, изморозь и сильный ветер. Днем в четверг в Волгограде будет 1 – 3 градуса тепла, в отдельных районах области температура опустится до нуля. Осадков синоптики не прогнозируют.