Волгоградца оштрафовали за публичную демонстрацию нацистской символики

38-летний волгоградец Сергей Т. Заплатит 1 тысячу рублей штрафа за публичную демонстрацию нацистской символики в своем видеоблоге на YouTube, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Как установил суд, мужчина опубликовал на YouTube-канале видеоролик, в котором демонстрировал свастику черного цвета в белом круге на красном фоне, что соответствует флагу нацистской Германии времен Третьего рейха.

На заседании волгоградец заявил, что всего лишь занимался историческим исследованием плакатов. Но суд все же посчитал его виновным в пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики. Решение еще может быть обжаловано.