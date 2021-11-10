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Происшествия10 ноября 2021 10:51

В Волгоградской области водитель опрокинувшейся в ерик машины сбежал с места аварии

В авто остались 2 пострадавших пассажира
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Ленинском районе Волгоградской области внедорожник «УАЗ Патриот» вылетел с дороги и оказался в ерике. Авария произошла в 0.45 из-за водителя, который превысил скорость и не справился с управлением, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. В итоге машине опрокинулась в ерик. Находившийся за рулем водитель сбежал с места происшествия, в салоне остались два пострадавших человека.

38-летнего и 34-летнего пассажиров скорая помощь увезла в больницу. Полиция проводит проверку и ищет сбежавшего водителя.