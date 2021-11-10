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Общество10 ноября 2021 10:41

В Волгограде УК «Комфортный дом» оштрафовали на 250 тысяч рублей за балконы

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Разрушающихся балконов в Волгограде немало.

Разрушающихся балконов в Волгограде немало.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде управляющую компанию «Комфортный дом» оштрафовали на 250 тысяч рублей за ненадлежащее техническое состояние балконных плит дома №9 в поселке Кирпичного завода. Постановление вступило в силу, сообщили в региональной инспекции Госжилнадзора.

В феврале 2021 года инспекторы зафиксировали, что балконы на главном фасаде дома находятся в отвратительном состоянии. В одной из квартир не было полноценного основания балконной плиты, еще в трех плиты раскрошились, оголив арматуру. Это создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью жильцов.

Балконные плиты относятся к общедомовому имуществу, которое управкомпания должна содержать в нормальном состоянии. Поэтому УК выписали солидный штраф за нарушение лицензионных требований.

Коммунальщики обжаловали решение. Но Двенадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал позицию Госжилнадзора и оставил без изменения решение Арбитражного суда Волгоградской области. Так что управляющей компании все же придется выплатить 250 тысяч рублей штрафа.