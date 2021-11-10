Под Волгоградом 3 человека погибли в сгоревшем автомобиле

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Страшная авария произошла в Волгоградской области вечером 9 ноября. 3 человека погибли в сгоревшем автомобиле. На трассе «Волгоград – Каменск-Шахтинский» в Калачевском районе 58-летний водитель «MAN» остановился на проезжей части из-за поломки фуры. В 20.30 в грузовой автомобиль влетел «ВАЗ-21120», за рулем которого был 33-летний мужчина. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Из-за столкновения «двенашка» загорелась. Находившиеся в ней водитель, 22-летняя и 33-летний пассажиры погибли на месте происшествия.