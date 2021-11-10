5 способов заставить волгоградцев прививаться от коронавируса предложил медиамагнат

На сегодня коллективный иммунитет в регионе около 50%. Фото: Олег ЗОЛОТО

На сегодня коллективный иммунитет от COVID-19 в регионе около 50%. Государство провалило информационную кампанию по вакцинации от коронавируса, считает волгоградский медиамагнат Вячеслав Черепахин. Председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Волгоградской области предложил пять рецептов, как заставить людей прививаться, вспомнив, как решали этот вопрос в разные времена:

"1. Объявить неделю государственного траура по погибшим от ковида. В прайм-тайм на телике и на радио - зачитывать имена погибших.

2. Налоговые льготы для привитых + выплата разовых пособий.

3. Государственное страхование привитых. Заболел ковидом после прививки - получи миллион компенсации.

4. Все госслужащие, бюджетники и единороссы прививаются или увольняются. Национального иммунитета достигнем за месяц.

5. Поражение в гражданских правах непривитых. Доступ в продуктовые магазины и на АЗС исключительно после 23.00. Никаких справок и регистраций в госорганах. Лечение непривитых за счет пациента."

- Всё это придумал не я, - подчеркивает Вячеслав Черепахин. - Тут и веники, и пряники, и все они далеки от политкорректности, но кажутся эффективными. Я конечно не верю, что в нашей стране возможны эти меры, но ведь и в увеличение пенсионного возраста мало кто верил.