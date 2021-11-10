В Волгоградской области проездные на общественный транспорт начали продавать по QR-кодам

Проездной для общественного транспорта без QR-кода теперь не продают Фото: Эдуард Пальгунов

10 ноября в Волгоградской области проездные на городской и пригородный транспорт начали продавать жителям, у которых есть QR-код. У волгоградцев должен быть сертификат о вакцинации от коронавируса или о перенесенной в течение полугода болезни. При этом медотвод не действует, сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе. Это нововведение анонсировалось еще на прошлой неделе после заседания оперативного штаба, на котором были приняты дополнительные решения, касающиеся режима ограничений из-за пандемии.

Также QR-код необходим для проезда на междугородних автобусах. Однако есть исключительные случаи, когда можно обойтись без сертификата о прохождении иммунизации или перенесенного ковида. Они не нужны для поездки на госпитализацию, восстановительное лечение, консультацию и обратно.

- В этой ситуации надо предъявить документ по учетной форме № 057/у-04 «Направление на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию», - подчеркнули в оперштабе.