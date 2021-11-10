В Волгограде из-за ковидных нарушений закрыли офис микрозаймов

Роспотребнадзор и чиновники продолжают выявлять нарушителей коронавирусных ограничений Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области продолжают проводиться межведомственные рейды по выявлению нарушителей антикоронавирусных требований. По-прежнему не все жители и предприниматели соблюдают меры. Так в Волгограде в офисе микрозаймов «Viva Деньги» не проводилось обеззараживание воздуха и поверхностей при помощи бактерицидных излучателей. Было возбуждено административное дело и на деятельность микрофинансовой организации наложен временный запрет. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Не использовался рециркулятор и в автосалоне ООО «Лада Центр на Ленина». Как только пришла проверка, оборудование появилось в помещении. Поэтому автоцентр не стали закрывать, но ему все равно грозит штраф. Административные дела были переданы в суд на кафе «РИЦА» и «Гадюка». У их работников не было документов о прохождении вакцинации от коронавируса.

Во время нерабочей недели с 1 по 7 ноября был усилен контроль за соблюдением антиковидных требований, в том числе касающихся ношения масок в общественном транспорте и в местах массового скопления людей.

- С горожанами велась профилактическая и разъяснительная работа, а в некоторых случаях пришлось прибегнуть к составлению протоколов об административном правонарушении, - отметили в Роспотребнадзоре.