Перевозчики пожаловались в УФАС на администрацию Волжского

Фото: Администрация Волжского

Перевозчики Волжского недовольны проведением конкурса на организацию перевозок по 11 муниципальным маршрутам. Они направили в Волгоградский УФАС 3 жалобы на администрацию города-спутника. Комитет благоустройства и дорожного хозяйства Волжского нарушил закон. В конце октября УФАС уже рассматривал 4 жалобы перевозчиков и признал нарушения. Чиновникам необходимо было аннулировать протокол рассмотрения заявок по 11 лоту и внести изменения в конкурсную документацию.

Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском УФАС, в ходе рассмотрения новых жалоб выяснилось, что конкурсная документация была утверждена 26 августа 2021 года на основании постановления администрации Волжского № 4011 в новой редакции. А она вступила в законную силу только через несколько дней - 31 августа. УФАС признало комитет нарушившим Закон об организации регулярных перевозок и предписала аннулировать конкурс.

По новой редакции постановления администрации победителю конкурса необходимо обладать большим числом автобусом, независимо от их качества и комфортабельности.

- Такое количество машин было только у одного перевозчика – МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» – члена простого товарищества. Кстати, структурные подразделения администрации Волжского посчитали целесообразным вхождение предприятия в товарищество. А Комитет так торопился включить эту систему подсчета баллов критериям оценки заявок в условия конкурса, что включил ее в конкурсную документацию еще до ее официального опубликования, - отметила заместитель руководителя Волгоградского УФАС Ольга Ячменева.