Год колонии получил подросток, проломивший голову таксисту под Волгоградом

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волжский городской суд Волгоградской области вынес приговор 17-летнему подростку, который избил таксиста на автозаправочной станции. Несовершеннолетний парень проведет 1 год в воспитательной колонии, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Подсудимый признал вину в инкриминируемом преступлении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, - говорится в сообщении.

Как установил суд, этим летом, 21 июля, 42-летний отец подростка повздорил с 24-летним водителем такси на АЗС, расположенной на улице Логинова в Волжском. Пока взрослые мужчины разбирались меж собой, подросток решил вступиться за отца. Парень достал из багажника металлический предмет и проломил таксисту голову. Потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом лобной кости. Суд расценил это как тяжкий вред здоровью.