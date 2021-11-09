Волгоградский госуниверситет снова вернулся к смешанному формату обучения

Студентам ВолГУ понравилось на удаленке. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградский государственный университет столкнулся с нежеланием студентов возвращаться к очному формату обучения. Накануне в социальных сетях вуза студентам и преподавателям объявили об окончании дистанционного обучения и возвращении в аудитории университета. Эти посты вызвали бурную реакцию: часть комментаторов считает, что эпидобстановка совсем еще пока не располагает к тесному общению за партами, другие просто физически не успели вернуться в Волгоград – это касается иногородних студентов. Прислушавшись к мнению обучающихся, видимо, решили пойти навстречу: в пабликах вуза 9 ноября распространили информацию о введении смешанного формата обучения.

- В ВолГУ с 8 ноября для студентов очной формы обучение реализуется в смешанном формате: лекции – в дистанционном формате с использованием ЭИОС университета, ресурса m.volsu.ru, личных кабинетов студентов и преподавателей и систем видеоконференцсвязи, непотоковые лекции, практические и лабораторные занятия – очно с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, - сообщили студентам на страничках университета в соцсетях. Им рекомендуют узнавать расписание в деканатах, а в случае отсутствия в городе лично отпрашиваться у преподавателей.