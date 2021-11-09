В пяти районах Волгограда отключат свет 10 ноября

Отключат свет из-за плановых работ на электросетях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу в пяти районах Волгограда ожидаются отключения электричества 10 ноября 2021. Причиной вновь станут плановые ремонты электросетей. Оставят без света в среду жителей домов отдельных улиц Центрального, Краснооктябрьского, Советского, Кировского и Красноармейского районов, сообщили в электросетевой компании «Россети Юг».

В центре Волгограда 10 ноября локальный блэкаут объявят для жителей двух домов по адресам: проспект Ленина, 30 и улица 13-й Гвардейской Дивизии, 7. Света не будет с 9 до 15 часов. В Советском с 9.00 до 17.00 обесточат дома на улице Д. Джабаева - №21/103, 44/3, 44/8а, 44/10, 44/11, 44/24-44/29, 44/317, 44/327, 28/42, 28/44, 441, 44/9, 44/9а, 44/47, 44/94, 44/324, 44/435, 44/471, 44/4314а, 44/4327, 44/4328, 44/4351, 44/4391, 44/4391, 44/42231 и 44/42232. На Красном в зоне отключений окажутся несколько домов на улице Кравченко - №2-10 и 3/1. Света там не будет всего три часа – с 9.00 до 12.00.

В Кировском районе Волгоград в среду в числе коммунальных страдальцев окажутся жители домов на улицах: Абганеровская, 50-80, Боровиковского, 2-32, 1а-27, Грекова, 2-12, Краснолиманская, 63-81а, 56а-58, Колесовой, 1а-25, 2а-36, Ляпунова, 1г, 1д, переулки Варненский, 35-37, 32, и Балканский, 35-37, 32. Обесточат частный сектор с 8.30 до 17.00. В это же время не будет электричества в Красноармейском районе по адресам: улицы 40 лет ВЛКСМ, 25, 27, 29, Караванная, 56-86, Лениногорская, 47-87, 48-84, Мачтозаводская, 124, 126, Палласовская, 3, 23, Светлоярская, 39-89, 52-58, 62-70, Староладожская, 51-87, 48-84, 84а, Штурманская, 47-75, 76-82 и Шадринская, 1-3, 2-6, 13-21, 22-28.