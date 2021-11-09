В Волгограде закрыли четыре маршрута речных трамвайчиков

В сезон навигации теплоходы совершили более 7 тысяч рейсов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградский речной порт перешел на зимнее расписание. Дачный сезон практически завершен, в прошлые выходные последние теплоходы, курсирующие до дачных массивов за Волгой, завершили свою работу в этом сезоне. Маршруты «Красноармейск – Вязовая грива», «Волгоград – Островная», «Тулака - Сарпинский», «Обувная фабрика - Сарпинский» закрыты до весны. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, по направлению «Волгоград – Культбаза» теплоходы будут ходить еще до середины ноября, а если позволит погода – то и позже. Круглогодично будет работать только речной маршрут «Руднева – Сарпинский». Жителей острова не могут оставить без сообщения с большой землей.

Узнать расписание двух оставшихся маршрутов можно на сайте Пассажирского порта Волгограда. В администрации города подсчитали, что за этот сезон волгоградские теплоходики совершили уже более 7,5 тысячи рейсов.