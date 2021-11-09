В Волгограде на 7-й Гвардейской высадят 60 деревьев и кустарников

Многие из этих деревьев вырубили. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградцы сильно переживали, что на улице 7-й Гвардейской сначала обрезали до стволов вязы, а этой осенью вырубили ясени, которые сгубила изумрудная златка. Вскоре в сквере рядом со зданием налоговой инспекции Центрального района высадят 60 деревьев и кустарников. Саженцы закупает Волгоградзеленхоз, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы электронного аукциона.

60 молодых саженцев деревьев и кустарников с закрытой корневой системой планируют высадить в сквере на улице 7-й Гвардейской на участке от проспекта Ленина до путепровода. Украсят зеленую зону 8 кленов, 15 туй колоновидных и 13 туй западных «Вудварди». Рядом высадят 15 кустов барбариса и 9 кустов спиреи серой сорта «Грефшейм». Обойдутся саженцы в сумму более 205 тысяч рублей.

Победителя электронного аукциона определят 12 ноября. Поставщик должен будет поставить саженцы Волгоградзеленхозу в течение трех рабочих дней после заключения контракта.