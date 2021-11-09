В Волжском будут судить отчима, избивавшего шестерых детей

Следственный комитет завершил расследование Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следователи завершили расследование уголовного дела, по которому обвиняется 30-летний житель Волжского. Мужчина является отчимом шести детей в возрасте от 5-ти до 14-ти лет. С 2018 по 2020 год он регулярно наносил им побои по различным поводам. Волжанин бил детей руками, ногами, а также различными предметами, в том числе обувью и шнуром, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Кроме того, Александр Винокуров вместе с супругой Ольгой Мордовиной принял участие в съемках телепрограммы «Мужское/женское» на «Первом канале». Мужчина публично обвинил во всех бедах чиновников Волжского, в том числе в ограничении их в родительских правах. Семья из Волжского настаивала, что это было сделано незаконно. В итоге на мужчину возбудили уголовное дело по двум статьям – «Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной зависимости виновного» и «Распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство».

Материалы дела были направлены для решения вопроса о передачи в суд.