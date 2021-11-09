В Волгоградской области тарифы на коммуналку в 2022 году вырастут максимум на 6,4%

Коммуналка станет заметно дороже. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 1 июля 2022 года плата за коммунальные услуги в Волгоградской области вырастет максимум на 6,4%. Правительство РФ утвердило для региона средний индекс повышения тарифов ЖКХ в размере 4% с предельно допустимым отклонением на 2,4%. Это один из самых низких показателей в ЮФО, сообщили в региональном комитете по тарифам.

- Например, для жителей Краснодарского края и Республики Калмыкия стоимость коммунальных услуг в будущем году вырастет в среднем на 4,2%, в Астраханской области – на 5%. В некоторых субъектах РФ – до 6,5%, - отмечают в комитете тарифного регулирования Волгоградской области.

В ближайшее время в регионе утвердят предельные индексы изменения стоимости коммунальных услуг в каждом муниципалитете. Сколько именно волгоградцы будут платить за коммуналку с нового года, станет известно в декабре, когда установят тарифы на горячую и холодную воду, электричество, водоотведение и тепло.

Напомним, в 2021 году предельный индекс повышения коммунальных тарифов в Волгоградской области составил 4,75% при утвержденном правительством среднем индексе в 3,8%.