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Происшествия9 ноября 2021 13:45

В Волгограде один водитель пострадал при столкновении двух «КамАЗов»

Авария произошла 9 ноября в Красноармейском районе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Сегодня, 9 ноября, на юге Волгограда произошла авария с участием двух «КамАЗов». Один из грузовиков двигался по улице 40 лет ВЛКСМ со стороны Светлого Яра. При повороте он не уступил дорогу и врезался в бетономешалку, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В результате аварии пострадал водитель «КамАЗа» бетономешалки. Его увезли в больницу. На месте происшествия работают экипажи городской Госавтоинспекции.