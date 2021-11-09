В Волгограде один водитель пострадал при столкновении двух «КамАЗов»

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Сегодня, 9 ноября, на юге Волгограда произошла авария с участием двух «КамАЗов». Один из грузовиков двигался по улице 40 лет ВЛКСМ со стороны Светлого Яра. При повороте он не уступил дорогу и врезался в бетономешалку, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В результате аварии пострадал водитель «КамАЗа» бетономешалки. Его увезли в больницу. На месте происшествия работают экипажи городской Госавтоинспекции.