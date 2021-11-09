За сутки от коронавируса умерли 23 жителя Волгограда

За сутки в Волгоградской области скончались 12 мужчин и 23 женщины Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области 9 ноября новый максимум по числу смертей от коронавируса – умерли 35 человек. Среди погибших 23 жителя Волгограда, а также 6 человек из Волжского, 2 – из Урюпинского района, по одному – из Дубовского, Камышинского, Ленинского и Новоаннинского района. Самой молодой жертвой стала 45-летняя женщина, сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе.

За сутки ковид убил 12 мужчин в возрасте от 53-х до 87-ми лет и еще 22 женщины, которым было от 55-ти до 95-ти лет. За всю пандемию коронавирус унес жизни 3829 волгоградцев.