В Волжском скончался первостроитель Юрий Заболотников

Заболотников Ю.А. Фото: мэрия Волжского

Печальная новость пришла 9 ноября из города Волжского Волгоградской области: ушел из жизни заслуженный строитель России, Почетный гражданин города Юрий Заболотников, много лет возглавлявший совет «Клуба первостроителей». Прощание с ним состоится 15 ноября, сообщили в мэрии.

- Прощание с Юрием Заболотниковым состоится 15 ноября с 11 до 12 часов в ДК «ВГС», - рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского.

Юрий Заболотников прожил 83 года, почти вся его жизнь была связана с Волжским. В строящийся поселок гидростроителей семья приехала в июне 1952 года, отец Юрия Александровича был председателем поселкового совета. Сам он после школы работал в «Сталинградгидрострое» и строил город. Выйдя на пенсию, возглавил «Клуб первостроителей».

- Юрий Александрович сохранял и развивал традиции, заложенные Логиновым и его единомышленниками. Его уход из жизни стал настоящей утратой для Волжского, - скорбят в администрации города и Волжской городской Думе.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Юрия Александровича.