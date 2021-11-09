Вылет самолета Самара – Волгоград задержался из-за неработающего дисплея

Рейс в аэропорт Волгограда задержался на 3 часа Фото: Екатерина СИМОХИНА

Накануне, 8 ноября, самолет авиакомпании «ИрАэро» Самара – Волгоград из-за неполадок не смог вылететь вовремя. При выполнении разбега командир воздушного судна прервал взлет. Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, в кабине произошел отказ дисплея контроля параметров двигателя. Самолет остался на стоянке, а пассажирам пришлось ожидать вылета в Волгоград.

По информации онлайн-табло, воздушное судно из аэропорта Курумоч должно было вылететь в 16.10 по самарскому времени и прибыть в Волгоград в 17.20 по местному времени. В итоге устранение поломки заняло около трех часов. В воздушной гавани города-героя рейс приземлился в 20.41.