В Волгограде сменили председателей два районных суда

Пять назначений подписал президент. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде два районных суда сменили своих председателей. Согласно указу президента РФ суды Центрального и Ворошиловского районов областного центра возглавили женщины – Светлана Агранат и Елена Чурина, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2021 года № 625 назначены: председателем Центрального районного суда Волгограда - Агранат Светлана Валерьевна; председателем Ворошиловского районного суда Волгограда - Чурина Елена Владимировна, - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, три райсуда Волгограда получили новых судей. В суд Дзержинского района назначен Алексей Агарков, вершить правосудие в Красноармейском будет Любовь Черкесов, судьей Краснооктябрьского райсуда стала Юлия Соловьева.