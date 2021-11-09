Налог на прибыль в Волгоградской области вырос на 22,4%

Поступления в бюджет региона выросли на 11%. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В управлении ФНС России по Волгоградской области подвели итоги поступлений доходов в консолидированный бюджет региона за 10 месяцев 2021 года. Налогоплательщики области перечислили 81 миллиард рублей налогов, что на 11% превышает поступления за тот же период прошлого года. Наибольший рост – 22,4 процента - показал налог на прибыль, сообщили в ФНС.

- Поступления налога на прибыль составили 20,8 миллиарда рублей с темпом роста 122,4%, - рассказали «КП-Волгоград» в управлении ФНС России по Волгоградской области.

Как отмечают в налоговой службе, в общем объеме поступлений в бюджет Волгоградской области доля налога на прибыль в течение последних семи лет составляет от 25 до 27 процентов. Это обеспечивает своевременное финансирование социальных программ и свидетельствует о создании в регионе чистой конкурентоспособной бизнес-среды.