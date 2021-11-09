В Волгоградскую область привезли более 10 тысяч комплектов «Спутника V»

В Волгоградскую область привезли новые партии вакцин от гриппа и ковида Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградская область получила новую партию вакцины против коронавируса. В регион поступили 10300 комплектов препарата «Спутник V». Их начали развозить по пунктам вакцинации, рассказали «КП-Волгоград» в облздраве. В регионе сделали прививку от ковида чуть более миллиона жителей. Однако до коллективного иммунитета пока далеко, иммунизацию прошли чуть менее 50% населения, необходимо не меньше 70%.

Накануне в Волгоградскую область привезли вакцину от гриппа «Совигрипп», доставили 194760 единиц препарата. Вакцинация от гриппа в регионе проходит активнее, привились 52,5% жителей – 785 тысяч человек. Всего кампания охватит 60% волгоградцев.

Отметим, в регионе снизилось число случаев заболевания ОРВИ. Остается тяжелой обстановка с заражением коронавирусом, за сутки умирает не менее 30 волгоградцев.