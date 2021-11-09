Не хватает зелени: волгоградцы рассказали, что хотят видеть в сквере Симбирцева

Сегодня сквер просто в ужасном состоянии. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Новые деревья, скульптурный сад, велопарковку, выставочную аллею и не только хотели бы видеть волгоградцы в сквере Симбирцева. Об этом заявили в центре ВЯЗ, специалисты которого провели несколько встреч с жителями Волгограда, общественностью, обсуждая будущее преображение сквера. Хотя, положа руку на сердце, люди хотят, чтобы там хотя бы починили сломанные лавочки и разбитые тротуары – сегодня в этом парке можно сломать себе все, что угодно. В Волгограде молодые архитекторы приступают к разработке концепции благоустройства сквера напротив Горьковки.

Оставить свое мнение и проголосовать за понравившуюся концепцию благоустройства сквера волгоградцы смогут и в соцсетях. Все мнения обещают учесть и спроектировать такой вариант, который устроит большинство. Пока что 94% принявших в опросе горожан пожелали, чтобы в парке высадили побольше деревьев.

А ведь скамейки можно было бы заменить и без долгих обсуждений. Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Урбанисты планируют обустроить на территории «open spaces» - общественные пространства, где жители смогут прослушать интересные открытые лекции, семинары, поэтические и тематические вечера и т.д., - рассказали «КП-Волгоград» в МАУ «ВЯЗ».

Парк планируют наполнить арт-объектами, между которыми будут проходить аллеи для прогулок. Хотят возродить и разбитый фонтан.