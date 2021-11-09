Плата за детсады в Волгоградской области в 2022 году вырастет максимум на 4%

Дороже всего садик обойдется жителям Волгограда. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2022 году родительская плата за детский сад в Волгоградской области вырастет максимум на 4%. Такую планку установил профильный комитет на основании специальной методики расчетов и прогнозного уровня инфляции, сообщили в облкомобразования.

- Решение об изменении размера платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных детских садах будут принимать муниципалитеты самостоятельно, при этом стоимость данных услуг не должна будет превышать максимальной планки, установленной на 2022 год, - пояснили в ведомстве.

Максимальное повышение ожидает жителей Волгограда, которые водят ребенка в детский сад. Родители будут платить за садик на 132 рубля в месяц больше, в итоге выйдет 3449 рубля за полный месяц без пропусков. Минимальное повышение ожидается в Чернышковском районе, где плата вырастет на 48,6 рубля и составит 1264,6 рубля в месяц.

Как отмечают в облкомобразовния, в следующем году сохраняются все льготы семьям, нуждающимся в особой поддержке государства. На первого ребенка родителям компенсируют 20% платы, на второго - 50%, на третьего и последующих детей - 70%.