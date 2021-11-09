В Волгограде будут судить 19-летнего парня, пытавшегося зарезать знакомую

Нападавший наносил девушке удары ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде завершилось расследование уголовного дела, по которому 19-летний парень обвиняется в покушении на убийство. Уроженец Камышина 20 апреля 2021 года, будучи пьяным, приехал для разговора со своей знакомой на улицу Карла Маркса Советского района Волгограда. Во время беседы возник конфликт, молодой человек достал нож и начал им наносить ранения девушке. Она стала звать на помощь мимо проходящих людей, которые предотвратили нападение и вызвали скорую. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Молодая девушка осталась жива благодаря своевременно оказанной медпомощи. Она получила ранения в области грудной клетки, живота и шеи. Следователи собрали достаточную доказательную базу. Теперь уголовное дело должно получить обвинительное заключение. Приговор камышанин будет ожидать в СИЗО.