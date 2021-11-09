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Происшествия9 ноября 2021 10:19

В аварии на западе Волгограда пострадал ребенок и трое взрослых

Один из водителей не уступил дорогу
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером 8 ноября в Дзержинском районе в ДТП пострадали 4 человека, в том числе маленький ребенок. В 20.25 на улице Жирновской 21-летний водитель «Renault Logan» напротив дома №23 по улице Полоненко не уступил дорогу 37-летней женщине, управлявшей «Hyundai Solaris» и имевшей преимущество движения. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Иномарки столкнулись практически лоб в лоб.

В результате происшествия пострадали оба водителя, 5-летний ребенок, который был в детском сидении в «Hyundai», и 28-летняя пассажирка «Renault». Скорая помощь увезла из в больницу.