В аварии на западе Волгограда пострадал ребенок и трое взрослых

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером 8 ноября в Дзержинском районе в ДТП пострадали 4 человека, в том числе маленький ребенок. В 20.25 на улице Жирновской 21-летний водитель «Renault Logan» напротив дома №23 по улице Полоненко не уступил дорогу 37-летней женщине, управлявшей «Hyundai Solaris» и имевшей преимущество движения. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Иномарки столкнулись практически лоб в лоб.

В результате происшествия пострадали оба водителя, 5-летний ребенок, который был в детском сидении в «Hyundai», и 28-летняя пассажирка «Renault». Скорая помощь увезла из в больницу.