В Волго-Ахтубинской пойме образовалась 11-километровая пробка

В Волгограде во вторник образовались многокилометровые пробки. Фото: Архив "КП". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром 9 ноября волгоградцы и волжане тратят не мало времени на путь на работу, учебу и по делам. На дорогах Волгограда образовались 8-балльный пробки, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой портал «Яндекс.Пробки». Затруднено движение во вторник утром на Первой и Второй продольных в Краснооктябрьском, Центральном районе и Ворошиловском районах. Пробки также на проспекте Университетском в Советском районе и на улице 64-й Армии в Кировском.

По всей видимости, движение на магистралях встало из-за дождя и случившихся многочисленных ДТП. При этом самый крупный затор фиксируется за пределами областного центра – на трассе «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба» в Волго-Ахтубинской пойме. Протяженность пробки в 9 часов утра составляла около 11-ти километров по направлению в Волгоград.