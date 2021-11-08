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Общество8 ноября 2021 18:08

Волгоградцам продлят срок оплаты услуг ЖКХ из-за задержки квитанций

Руководство компании ИВЦ ЖКХ и ТЭК приняло решение не начислять пени из-за нерабочих дней
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Волгоградцы могут получить квитанцию и оплатить ЖКХ онлайн.

Волгоградцы могут получить квитанцию и оплатить ЖКХ онлайн.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На дворе 8 ноября, а многие жители Волгограда до сих пор не получили платежки за жилищно-коммунальные услуги. Так как период с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочими днями, волгоградцам на 9 дней продлят срок оплаты ЖКХ без начисления пени.

- Поскольку дни с 30 октября по 7 ноября были объявлены на государственном уровне нерабочими, руководство компании ИВЦ ЖКХ и ТЭК приняло решение продлить платежный период за оказанные в октябре услуги ЖКХ на этот же срок без начисления пени. Данная мера позволит абонентам без спешки оплатить все квитанции, - сообщили «КП-Волгоград» в компании.

По данным ИВЦ ЖКХ и ТЭК, все платежки передали в УК, но те не успели разнести их по адресам. Волгоградцы, которые до сих пор не получили квитанции, могут обратиться за разъяснениями в свою управляющую компанию или найти платежный документ в личном кабинете на сайте.