В Волгоградской области снизилась заболеваемость ОРВИ

Число заболевших ОРВИ сократилось на 22% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Волгоградской области стали реже заболевать ОРВИ. На прошлой неделе число случаев заражения острыми респираторными инфекциями снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 22%. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. В ведомстве добавили, что заболеваемость совокупного населения ниже уровня недельного эпидемического порога на 3%.

В регионе подтверждается циркуляция риновируса, РС-вируса и COVID-19. Вирусы гриппа обнаружены не были. При этом в области продолжаются прививочные кампании. Вакцинацию от гриппа прошли 760,2 тысячи человек – это 30% от общего числа населения Волгоградской области.

- Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области напоминает о обязательности соблюдения мер общественной и личной профилактики: использовать гигиеническую маску, мыть руки, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию, избегать посещения мест скопления людей в закрытых помещениях, - отметили в ведомстве.