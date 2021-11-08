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Общество8 ноября 2021 17:35

Кандидатуры двух новых глав районов согласовали в гордуме Волгограда

Валерия Кроман и Роман Иванов займут должности глав администраций Ворошиловского и Советского районов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгограде сменились главы двух районов.

В Волгограде сменились главы двух районов.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В администрации Волгограда продолжаются кадровые перестановки. Врио мэра Владимир Марченко предложил на должность главы Ворошиловского района кандидатуру Валерию Кроман, в администрацию Советского района - Романа Иванова. Президиум фракции «Единая Россия» рассмотрел и единогласно поддержал назначения, сообщили в городской Думе.

Валерия Кроман в Волгограде человек известный, ранее она возглавляла администрации Краснооктябрьского и Центрального районов, затем работала в правительстве Карачаево-Черкессии, в последнее время руководила Агентством развития туризма Волгоградской области. Теперь заменит Романа Иванова, который пришел на смену Шафрану Тепшинову.

Что касается Романа Иванова, то он более десяти лет возглавлял коммерческую компанию, а последние пару лет трудился в администрации Ворошиловского района сначала замом, затем главой.