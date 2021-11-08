Мэрию Волгограда через суд заставляют убрать свалки у аэропорта

На мэрию возложат обязанность зачистить свалки через суд. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Во время осмотра приаэродромной территории сотрудники Волгоградской транспортной прокуратуры обнаружили на земельных участках общего пользования несанкционированные свалки с кучами строительного мусора, автомобильных покрышек, картона и прочих отходов. Мэрию Волгограда обяжут очистить территории от мусора через суд, сообщили в транспортной прокуратуре.

- Несвоевременный вывоз отходов, складирование которых допущено на приаэродромной территории, негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановке, способствует привлечению птиц, может привести к авиационным происшествиям и повлечь нарушение бесперебойной работы аэропорта, - поясняют в ведомстве.

Так как администрация Волгограда представление транспортной прокуратуры проигнорировала и несанкционированные свалки не ликвидировала, прокурор направил иск в суд.