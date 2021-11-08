В Волгоградской области продукты подорожали на 8%

Волгоградстат подсчитал рост цен в регионе с декабря 2020 по октябрь 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградцы с ужасом смотрят на цены в магазинах и сферах услуг. Они постоянно становится только выше, из-за чего кошельки жителей становятся тоньше. За 10 месяцев в Волгоградской области потребительские цены и тарифы на товары и услуги увеличились на 6,08%. Такие данные за период с декабря 2020 по октябрь 2021 года приводит Волгоградстат. Больше всего подорожали продукты – на 8,05%, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на информацию территориального органа государственной статистики.

На 6,07% по сравнению с декабрем прошлого года увеличились цены на непродовольственные товары. В сфере услуг подорожание составило 2,67%.

Отметим, в регионе еженедельно фиксируется рост на различные продукты. Неделю назад в области более чем на 5% подорожали помидоры и огурцы, стали менее выгодными творог, яйца, картофель.