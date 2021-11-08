Отключат свет 9 ноября в трех районах Волгограда

Электричества не будет от трех до восьми часов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Во вторник, 9 ноября 2021, в Волгограде вновь ожидаются отключения электричества из-за плановых ремонтов. На этот раз с утра до темноты останутся без света жители десятков улиц Кировского, Красноармейского и Тракторозаводского районов Волгограда, сообщили в электросетевой компании «Россети Юг». Публикуем полный список адресов.

В Кировском районе Волгограда останутся без электроэнергии 9 ноября 2021 с 10 до 17 часов дома на улицах: Абрикосовая, №8-24, 28-46, Алычевая, №14-52, 21-35, 39-43, 47-57, Апельсиновая, №5, 9-27, 4-22, 31-47, 28-48, Анисовая, №1-45, 2-48, Бытовая, №1 и 2, Катальповая, №3-19, 8-24, 27-47, 46-50, Каштановая, №7-23, 6а-28а, 29-47, 32-50, Лавровая, №8, Лимоновая, №9-13, 19-35а, Окружная, №11, 25-33, 26-42, Сокольниковская, 1, Тутовая, №1-23, 6-28, 27-47, Шелковичная, №24-28 и 34-36. Чуть дольше – с 9 утра до 17 часов – сидеть без света придется жителям улиц: Астраханская, дома №15-25, 18-30, 29-53, 36-56, Братская, №5-33, Декабристов, №4-18, Добролюбова, №35-49, Достоевского, №1-13, 8-14, 19-47, 18-40, Кирова, №50, 62, Луначарского, дома №1-21, 2-22, Молодежная, №11-15, 2-30, Ромена Роллана, №8-18,Чернышевского, №1-19, 4а-22, Шевченко, №3-27, 4-30, а также переулка Ключевого, №33, 35, и переулка Достоевского, №4-14, 7-9.

На Тракторном под отключения 9 ноября попадут всего семь улиц: Алюминиевая л.35, 45, Берилловая, №4а, Костычева, №209, 211, Левитана, дома №302, 288, 294, 259, 259а, 251, 541, 242, 244, Платиновая, №15, 23, 10, 14, 18, 29, Титановая, №25, 5 и 11а, Нефритовая, 8, 10. Обесточат дома всего на три часа – с 9.00 до 12.00.

И в Красноармейском без света с 9 до 17 часов во вторник останутся жители домов на проспекте Героев Сталинграда, №42, 44, 44а, 48, улице Городовикова, №21-35, 22-30, улице Тельмана, №14, переулка Шлюзового, №4-16.