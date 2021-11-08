В Волгограде насильнику 14-летней школьницы грозит 15 лет тюрьмы

Дмитрию Соболеву будет ожидать решения суда под стражей. Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Дмитрия Соболева, который летом этого года в Кировском районе Волгограда напал и изнасиловал 14-летнюю девочку. 36-летний мужчина обвиняется по двум статьям – «Изнасилование несовершеннолетней потерпевшей, повлекшее по неосторожности иные тяжкие последствия» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней потерпевшей, повлекшие по неосторожности иные тяжкие последствия», рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Вечером 21 июля школьница возвращалась домой после прогулки с подругами. Недалеко от остановки общественного транспорта «Угол парка» на нее напал Соболев. Он затащил девочку в камыш, где надругался над ней. Педофила искали больше недели.

- Личность преступника была установлена через несколько дней в результате исследования оставленных биологических следов, - отметили в прокуратуре.

Нашли и задержали педофила бдительные волгоградцы. Двое мужчин, один из которых работал ранее с Соболевым, заметили его в магазине и скрутили. Расследование проводили следователи районного отдела СУ СКР по Волгоградской области. Рецидивист признал вину полностью.

Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд. Решение преступник будет ожидать, находясь под стражей. Ему грозит до 15-ти лет тюрьмы.

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