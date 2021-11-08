В ковидном госпитале в Волгограде установили концентратор кислорода

В госпитале появился мини-завод по производству кислорода. Фото: АВО

В Волгоградском областном госпитале ветеранов войн, который сейчас работает как ковидный госпиталь, установили медицинский адсорбционный концентратор – мини-завод по производству кислорода из воздуха. Производительность нового оборудования в инфекционном стационаре на 390 коек составит 25 кубометров в час, что позволит в разы сократить затраты на закупку кислорода в баллонах, сообщили в облздраве.

- Установка этого оборудования позволила снизить зависимость медучреждения от поставок баллонного кислорода, сократив его закупку на 85 баллонов в сутки. Ежесуточно пациенты стационара потребляют от 70 до 100 баллонов газа, - рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Сейчас в волгоградских ковидных госпиталях проходят лечение более 7 тысяч пациентов, многим из них необходим кислород. На его закупку из бюджета каждый месяц уходят миллионы рублей. По данным облздрава, каждые сутки инфекционным стационарам требуется уже 58 тонн кислорода. При этом общий объем производства медицинского газообразного кислорода в Волгоградской области составляет 3800 баллонов в сутки, жидкого кислорода - 80 тонн в сутки. Поэтому кислородные концентраторы и газификаторы закупили для 10 госпиталей региона.

- Полностью все оборудование поставят и смонтируют до конца 2021 года, - отмечают в ведомстве.