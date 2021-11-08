Трое волгоградцев избили и связали в овраге мужчину

Полицейские быстро поймали преступников Фото: Артем КИЛЬКИН

История с проявлением особой жестокости произошла накануне в Волгограде. Случайные прохожие в Кировском районе заметили в балке рядом с гаражно-строительным кооперативом связанного мужчину. У него были множественные следы от побоев. Потерпевшего экстренно госпитализировали с переломами и ушибами, информация была передана в полицию. Оперуполномоченные уголовного розыска в короткий срок задержали подозреваемых в избиении 32-летнего волгоградца. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ими оказались мужчины 34-х, 21-го и 20-ти лет, двое из них были судимы.

Подозреваемые сознались в преступлении. Они оказались случайными знакомыми пострадавшего. Вчетвером они распивали спиртное, во время чего произошел конфликт. Трое друзей начали избивать мужчину ногами, а затем связали и отнесли в овраг. Житель Красноармейского района пролежал на холоде не менее шести часов.

На задержанных завели уголовное дело. Им грозит до 12-ти лет тюрьмы.