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Происшествия8 ноября 2021 14:57

В Волгограде вынесли приговор вымогателям, которые пытали жертв кипятком, ломали пальцы плоскогубцами, насиловали и бросали в лесу

Один из них выйдет на свободу уже через 5 лет, двое отсидят по 14 и 19 лет
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сирота из Волгоградской области стал одной из жертв этой банды. Так его тело выглядит после пыток. Фото "КП"предоставили члены семьи потерпевшего.

Сирота из Волгоградской области стал одной из жертв этой банды. Так его тело выглядит после пыток. Фото "КП"предоставили члены семьи потерпевшего.

В Волгоградской области вынесли приговор вымогателям, которые запомнились особенными зверствами в отношении своих жертв. КП-Волгоград рассказывала о криминальной банде, которая похищала людей, вырывала плоскогубцами зубы, ломала пальцы, резала ножом, пытала кипятком, а потом вывозила в лес. Это происходило не в лихие 90-е, а октябре 2019 и апреле прошлого года. Весь этот беспредел трое молодых людей устраивали ради денег: своих жертв они заставляли брать микрокредиты и отдавать им деньги. Несговорчивых пытали и даже насиловали.

Одно видео со сценой жестокого насилия вымогатели слили в сеть, благодаря чему на них и вышли следователи. На тот момент изуверам было 18, 19 и 26 лет. Их жертвами стали пять молодых парней, двое из которых – подростки. В материалах уголовного дела страшные подробности пыток, которые использовали преступники, чтобы выбивать из них деньги.

Как сообщила «КП-Волгоград» и.о. старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, суд посчитал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения приговора преступникам. Их осудили за вымогательство в составе группы лиц по предварительному сговору, с применением насилия, незаконное лишение свободы, использование несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов и т.д. За эти зверства один из участников банды проведет в тюрьме 19 лет, другой – 14, еще один выйдет на свободу уже через 5 лет.