В Волгограде вынесли приговор вымогателям, которые пытали жертв кипятком, ломали пальцы плоскогубцами, насиловали и бросали в лесу

Сирота из Волгоградской области стал одной из жертв этой банды. Так его тело выглядит после пыток. Фото "КП"предоставили члены семьи потерпевшего.

В Волгоградской области вынесли приговор вымогателям, которые запомнились особенными зверствами в отношении своих жертв. КП-Волгоград рассказывала о криминальной банде, которая похищала людей, вырывала плоскогубцами зубы, ломала пальцы, резала ножом, пытала кипятком, а потом вывозила в лес. Это происходило не в лихие 90-е, а октябре 2019 и апреле прошлого года. Весь этот беспредел трое молодых людей устраивали ради денег: своих жертв они заставляли брать микрокредиты и отдавать им деньги. Несговорчивых пытали и даже насиловали.

Одно видео со сценой жестокого насилия вымогатели слили в сеть, благодаря чему на них и вышли следователи. На тот момент изуверам было 18, 19 и 26 лет. Их жертвами стали пять молодых парней, двое из которых – подростки. В материалах уголовного дела страшные подробности пыток, которые использовали преступники, чтобы выбивать из них деньги.

Как сообщила «КП-Волгоград» и.о. старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, суд посчитал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения приговора преступникам. Их осудили за вымогательство в составе группы лиц по предварительному сговору, с применением насилия, незаконное лишение свободы, использование несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов и т.д. За эти зверства один из участников банды проведет в тюрьме 19 лет, другой – 14, еще один выйдет на свободу уже через 5 лет.