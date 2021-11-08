Часть волгоградцев не дождались октябрьских платежек за ЖКХ

Платежки еще не получили многие волгоградцы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Из-за сбоев в расчетном центре и нерабочих дней к 8 ноября далеко не все волгоградцы получили квитанции за жилищно-коммунальные услуги, на оплату которых остается всего пара дней. Все платежки уже переданы управляющим компаниям, жители Волгограда получат их до 10 ноября, сообщили в ИВЦ ЖКХ и ТЭК.

- По нашим сведениям, больше 80% квитанций уже доставили по адресам. Были задержки с выпуском, но в выходные все платежные документы передали. Разносят их Почта России или управляющие компании. Сейчас идут внутренние задержки, но до 10 ноября все волгоградцы получат квитанции и успеют их оплатить, - рассказали «КП-Волгоград» в информационно-вычислительном центре.

На утро 8 ноября не пришли платежные документы части жителей Центрального, Дзержинского, Краснооктябрьского и других районов города. Оплатить октябрьские квитанции за ЖКХ волгоградцы должны до 10 ноября. Счета за коммуналку в этом месяце горожане ждут с особым трепетом, ведь после начала отопительного сезона суммы в платежках заметно вырастут. А из-за задержки на оплату счетов останется совсем немного времени. Но из-за нерабочих дней пени в течение девяти дней начислять не будут.