Служебный автобус протаранил "Ладу" у вокзала в Волгограде

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Утром 8 ноября в центре Волгограда произошла авария со служебным автобусом и "Ладой Грантой". В 7.00 водитель пассажирского транспорта "Волгобас" на улице Коммунистической у железнодорожного вокзала проехал на красный сигнал светофора и врезался в легковой автомобиль, рассказали "КП-Волгоград" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Автобус и "Лада" от столкновения получили серьезные повреждения, в легковушке сработали подушки безопасности. В результате ДТП пострадал 21-летний водитель "Гранты".