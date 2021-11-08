В Волгоградской области ждут первый снег

На дорогах придется быть внимательнее. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Зима близко! Уже в на этой неделе в Волгоградской области выпадет первый снег. 9 ноября по области и в Волгограде будут идти дожди, местами сильные. Во вторник ночью и утром ляжет туман, сообщили "КП-Волгоград" в Волгоградском ЦГМС. 10 ноября сохранится дождливая погода, а местами пойдет мокрый снег и дождь со снегом. Так что водителям стоит аккуратно ехать по трассам.

По области в ночь на 9 ноября температура воздуха будет +5...+10º, местами при прояснении до 0º, завтра днем +7...+12°. В Волгограде ближайшей ночью +7...+9°, во вторник днем +9...+11°.

В ночные часы со вторника на среду по области ожидается +4...-1º, местами при прояснении до -6º, 10 ноября днем +1...+6°. В Волгограде в ночные часы 0...+2°, днем +3...+5°.