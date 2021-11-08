В Волгограде директора УК оштрафовали на 50 тысяч за бардак в платежках

Жильцам выставляли на оплату суммы выше норматива. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Директор управляющей компании ООО «Перспектива ЖКХ» заплатит 50 тысяч рублей штрафа за бардак в платежках и нарушение лицензионных требований при управлении домом на улице Академика Бардина, 14 в Тракторозаводском районе Волгограда. Постановление суда вступило в законную силу, сообщили в Госжилнадзоре.

Во время документарной проверки сотрудники Госжилнадзора нашли допущенные управляющей компанией ошибки по начислению платы за холодную воду. За общедомовые нужды жильцам дома №14 на улице Академика Бардина выставляли счет свыше норматива.

- Нарушения, допущенные ООО «Перспектива ЖКХ» при управлении указанным многоквартирным домом, стали возможными в результате ненадлежащего руководства текущей деятельностью общества, - отмечают в ведомстве.

Мировой судья Тракторозаводского района назначил директору УК штраф в размере 50 тысяч рублей. Коммерсант пытался обжаловать это решение, но Тракторозаводский районный суд оставил постановление без изменения.