В Волгограде ввели реверсивное движение на проезде Нефтяников

Подрядчик уложил первый слой асфальта. Фото: мэрия

На проезде Нефтяников в Дзержинском районе Волгограда идет ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Подрядчик уже уложил первый, выравнивающий слой асфальтобетона. Чтобы не мешать дорожным работам, на проезде Нефтяников ввели реверсивное движение, сообщили в мэрии.

- Пользуясь благоприятными погодными условиями, МБУ «Северное» ведет работы и в выходные дни. Из-за высокого трафика на объекте на время проведения работ организовано реверсивное движение, - пояснили в администрации города.

Протяженность обновляемого участка на проезде Нефтяников более 1,1 километра. Здесь часто ездят грузовики, доставляющие товары на оптовый рынок. На время работы дорожников автомобилистам придется потерпеть временные неудобства.