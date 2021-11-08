От COVID-19 за сутки умер 31 волгоградец, среди них 33-летний мужчина

Потери от коронавируса уже сравнивают с военным временем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает сайт стопкоронавирус.рф, по данным на 8 ноября 2021 года в Волгоградской области от коронавируса умер 31 человек. Смертность от COVID-19 в регионе уже месяц держится на рекордном уровне – каждый день умирает 30 и более жителей. С начала пандемии мы потеряли уже 3794 человека – это те, кто скончался в ковидных госпиталях. Не считают в официальной статистике тех, кто умер после полученных осложнений уже дома. Все чаще в сводки попадают молодые люди: по информации на 8 ноября среди умерших – 33 летний мужчина.

Вообще же мужчин за сутки скончалось больше, чем женщин – 19 против 12. По информации оперативного штаба Волгоградской области, погибли 16 жителей Волгограда и 9 волжан, остальные пациенты были из районов области. Самые возрастные среди них – 91-летний мужчина и 91-летняя женщина.