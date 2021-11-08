Полицейские поймали волгоградца, ограбившего офисы микрозаймов на 40 тысяч рублей

Волгоградцу грозит до десяти лет тюрьмы Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгограде задержали преступника, который за неделю совершил 3 разбойных нападения в офисах микрозаймов. 29 октября мужчина, угрожая сотруднице ножом, забрал из кассы кредитной компании на проспекте Металлургов 14 тысяч рублей. 3 и 7 ноября таким же способом он похитил из двух павильонов микрозаймов в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах по 13 тысяч рублей. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе МВД России по Волгоградской области.

Полицейские вычислили и поймали преступника, которым оказался 24-летний ранее судимый неработающий житель Краснооктябрьского района. У него был изъят нож, которым он угрожал работникам офисов.

- По имеющейся информации, похищенные денежные средства он потратил на покупку наркотических средств, мобильного телефона и продуктов питания, - отметили в региональном Главке МВД.

На волгоградца возбудили уголовное дело, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.