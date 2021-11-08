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Происшествия8 ноября 2021 11:36

Под Волгоградом 4 человека пострадали в ДТП с экскаватором и пьяным водителем «десятки»

Отечественная легковушка въехала в спецтехнику, которая двигалась в попутном направлении
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области вечером 7 ноября произошло ДТП с участием «ВАЗ-21103» и экскаватора. В 18.34 на 752-м километре трассы «Самара-Энгельса-Пугачев-Волгоград» 29-летний пьяный мужчина без водительских прав, управляя «десяткой», врезался в экскаватор-погрузчик «Caterpillar». Спецтехника двигалась в попутном с отечественной легковушкой направлении. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате ДТП травмы получили 4 человека, которые находились в автомобиле «ВАЗ». Водителя, 43-летнюю, 41-летнего и 44-летнего пассажиров на скорой помощи увезли в больницу.

Напомним, в воскресенье в Волгоградской области произошли две аварии, в которых погибли люди.