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Общество8 ноября 2021 11:16

Глава Советского района Волгограда ушел в отставку

Он переходит на другую работу в Калмыкии
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Глава администрации Советского района ушел в отставку. В связи с переходом на новое место работы 8 ноября Шафран Тепшинов отработает в Волгограде последний день, сообщили в администрации города.

После Шафран Тепшинов займет новую должность в Калмыкии. А пока в мэрии Волгограда его провожают с почестями. Врио главы Волгограда Владимир Марченко вручил главе района почетную грамоту и поблагодарил за многолетний добросовестный труд.

- 19 лет отдал муниципальной службе, шесть лет работал на руководящих должностях. Везде себя зарекомендовал только с положительной стороны, - отметил Владимир Марченко, вручая грамоту.