Глава Советского района Волгограда ушел в отставку

Глава администрации Советского района ушел в отставку. В связи с переходом на новое место работы 8 ноября Шафран Тепшинов отработает в Волгограде последний день, сообщили в администрации города.

После Шафран Тепшинов займет новую должность в Калмыкии. А пока в мэрии Волгограда его провожают с почестями. Врио главы Волгограда Владимир Марченко вручил главе района почетную грамоту и поблагодарил за многолетний добросовестный труд.

- 19 лет отдал муниципальной службе, шесть лет работал на руководящих должностях. Везде себя зарекомендовал только с положительной стороны, - отметил Владимир Марченко, вручая грамоту.