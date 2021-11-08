В суд Урюпинска поступило уголовное дело на 24-летнего парня, обвиняемого в гибели утонувшей школьницы

Поиски девушки шли несколько дней. Фото: Следственное управление Следственного комитета России по Волгоградской области.

В Урюпинский городской суд Волгоградской области поступило уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Нехаевского района. Парня обвиняют в заведомо ложном доносе и нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. В апреле 2021 года погибла 17-летняя девушка, которая утонула в реке Хопер. Она не смогла выбраться из автомобиля своего ухажера. Некоторое время девушка считалась пропавшей без вести, были организованы масштабные поиски. Спутник школьницы рассказал полицейским, что она угнала его «ВАЗ». Через несколько дней легковушку нашли на дне реки.

В роковой день молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и допустил съезд авто в воду, в котором и сидела пара. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Парень успел спастись, а девушка оказалась заблокированной на переднем пассажирском сидении. Желая скрыть следы преступления, хозяин авто придумал версию с угоном, рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

20 апреля обвиняемого арестовали, вину он признал частично. Мама погибшей девушки заявила гражданский иск на 1 миллион рублей. Материалы дела были переданы судье для решения о принятии его к производству.