Волгоградская область закупает новогодние подарки для детей на 18 млн рублей

Детвора получит новогодние подарки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Для детворы в Волгоградской области уже закупают сладкие новогодние подарки. На сайте госзакупок размещен аукцион по отбору поставщика, который соберет 112 тысяч 300 наборов конфет. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, на подарки для детей к главному зимнему празднику из бюджета региона выделили сумму более 18 миллионов рублей.

В каждом сладком подарке должно быть не менее 490 граммов конфет, упакованных в картонную коробку с праздничным оформлением. При этом кондитерские изделия должны быть изготовлены не ранее 15 ноября. В коробке должна быть шоколадка с желейной начинкой и не менее 42 конфет, среди которых по большей части карамельки.

Собрать и поставить сладкие наборы на склад заказчика поставщик должен будет за пару недель до Нового года – до 20 декабря. Определят подрядчика 22 ноября.